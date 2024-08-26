Михаил Раев заявил, что подмосковные контрактники могут выбрать место службы

Депутат Мособлдумы Михаил Раев заявил, что у контрактников из Московской области есть преимущество в виде выбора не только региона службы, но и вида, а также рода войск, в котором они будут защищать родную страну.

По словам Раева, воинская служба на сегодняшний день — это не только честь, доблесть и почет. Государство заботится о своих гражданах, защищающих страну, поэтому обеспечивает их высокими зарплатами, надежными социальными гарантиями. Все бойцы, подписавшие контракт, профессионально выполняют свой долг по защите Отечества.

«Один из существенных плюсов выбора контрактной военной службы — возможность выбора региона места службы, вида войск и рода войск. В зависимости от образования военнослужащего, у каждого контрактника также есть возможность получить воинское звание и карьерный рост», — подчеркнул Раев.

Пункт отбора бойцов

В настоящее время для того, чтобы подписать контракт с Минобороны в Московской области, достаточно обратиться в специализированный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Для уточнения подробной информации можно связаться с пунктом отбора бойцов по телефону: 8 (495) 990-77-77.

Балашихинский центр отбора бойцов многофункционален. Будущие контрактники получают комфортное жилье, полноценное питание, а также возможность пройти медицинское обследование и получить необходимую помощь от узких специалистов — юристов, нотариусов, банковских работников и представителей других важных сфер жизни.

Подмосковье и Минобороны наладили прочную связь по вопросам контрактников. Этой категории граждан уделяется максимальное внимание.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны в Подмосковье, получают самые большие выплаты по стране — до 1 905 тыс. рублей единовременно. Также им ежемесячно выплачивают зарплату, а при выполнении боевых задач добавляют суточные начисления. В будущем все военнослужащие смогут получать повышенную пенсию.

Подмосковные контрактники могут оформить кредитные каникулы и приостановить любые исполнительные производства, кроме алиментов. Пока бойцы отдают долг родине и защищают ее, на гражданке за ними сохраняются рабочие места, где они трудились до подписания контракта.

Семьи бойцов российской армии также получают помощь: дети могут поступить в высшие учебные заведения страны бесплатно, школьники — бесплатно питаются, а также имеют право на отдых в детских лагерях. Жены бойцов могут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Более подробную информацию можно получить по телефон: 8 495 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте, или направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.