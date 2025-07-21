Михаил Ефремов и Софья Кругликова продолжают жить вместе несмотря на слухи о разводе

Актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова не разводятся и продолжают жить вместе, несмотря на слухи о расставании и периодические конфликты, сообщает kp.ru .

Официальных данных о расторжении брака в судебных базах нет.

По информации телепродюсера, близкие Михаила Ефремова отрицают развод, хотя подтверждают, что отношения супругов остаются непростыми и сопровождаются ссорами. Знакомые семьи рассказали, что Ефремов и Кругликова периодически живут раздельно, но продолжают поддерживать общий быт. У каждого из них есть собственные комнаты в шестикомнатной квартире, а у актера — отдельный рабочий кабинет.

В актерских кругах отмечают, что слухи о романах Михаила Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой ходили давно, однако подтверждение они получили только после ДТП в 2020 году. Тогда стало известно, что Ефремов помогал Белоусовой с жильем, а их отношения продолжились даже после его заключения. Несмотря на это, Кругликова поддерживала мужа в суде и приезжала к нему в колонию.

Семья Ефремова владеет несколькими квартирами в Москве и Подмосковье, а также домом в Юрмале. Совместно нажитое имущество пока не делилось, и супруги продолжают жить вместе. В браке у Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой трое детей. По словам знакомых, если развод и произойдет, то его причиной станет измена актера, а не его инициатива. На данный момент супруги не планируют расторгать брак.