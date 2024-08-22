сегодня в 19:20

МИД РФ задокументирует данные о расстрелах мирных жителей в Курской области

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ведомство располагает данными о расстрелах мирных жителей в Курской области и других преступлениях ВСУ, сообщает ТАСС .

По его словам, сбор доказанных данных о преступлениях украинских военнослужащих в Курской области был проведен МИД РФ совместно с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка.

Мирошник отметил, что уже сейчас имеются доказательства факта расстрела людей, гражданских автомобилей и разрушения различных учреждений.

Все эти данные будут задокументированы. Их передадут на просмотр международной комиссии.

Ранее стало известно, что жертвами ВСУ в Курской области стали 30 человек. Еще 143 человека получили ранения.