МИД РФ задокументирует данные о расстрелах мирных жителей в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ведомство располагает данными о расстрелах мирных жителей в Курской области и других преступлениях ВСУ, сообщает ТАСС.
По его словам, сбор доказанных данных о преступлениях украинских военнослужащих в Курской области был проведен МИД РФ совместно с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка.
Мирошник отметил, что уже сейчас имеются доказательства факта расстрела людей, гражданских автомобилей и разрушения различных учреждений.
Все эти данные будут задокументированы. Их передадут на просмотр международной комиссии.
Ранее стало известно, что жертвами ВСУ в Курской области стали 30 человек. Еще 143 человека получили ранения.