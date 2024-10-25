МИД прокомментировал видео, на котором Лаврову наступили на ногу

В МИД РФ назвали фейком появившиеся в интернете ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите БРИКС в Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что видео было сгенерировано нейросетями.

«В Телеграм-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: „Проходи быстрее“?», — говорится в сообщении.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, предположительно, наступили на ногу во время заседания на казанском саммите БРИКС. После инцидента глава МИД сказал фразу, которая рассмешила помощника президента РФ Юрия Ушакова. Судя по кадрам, сперва перед Лавровым проходил участник саммита, после чего министр встрепенулся. В этот момент глава внешнеполитического ведомства РФ делал записи на бумаге.