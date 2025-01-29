МГППУ разработал пособие «Риски в цифровой среде: диагностика, профилактика, коррекция»

По инициативе Альянса коллективом авторов из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) было разработано учебно-методическое пособие «Риски в цифровой среде: диагностика, профилактика, коррекция» для учителей и родителей, передает Telegram-канал «Регионы детям».

В пособии рассматриваются основные психологические риски, с которыми сталкиваются в цифровой среде дошкольники, младшие школьники и подростки.

Также в нем предлагаются конкретные рекомендации для педагогов и родителей по их преодолению.

Кроме того, в пособии собраны актуальные анкеты и опросники (с «ключами» и интерпретацией), позволяющие определить подверженность тем или иным цифровым рискам.

Пособие разработано по инициативе Альянса коллективом авторов из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) на основе опыта работы с запросами родителей и педагогов.