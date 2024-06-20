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МГМСУ: вуз оказывает содействие следствию по делу о взятках

Глава пресс-службы Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Владимир Замжицкий заявил, что вуз помогает следствию по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС .

«Да, мы оказываем содействие следствию, продолжаются оперативные мероприятия по факту незаконной передачи денежных средств», — сказал Замжицкий.

Он подчеркнул, что следственные действия не влияют на работу вуза. Там сейчас в штатном режиме проводится приемная кампания.

Ранее преподавателей МГМСУ задержали по подозрению во взяточничестве. Студентов также задержали по данному делу. Всего в МВД доставили порядка 20 человек.