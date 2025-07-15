МФЦ Подмосковья участвуют в новом проекте по постановке на кадастровый учет

МФЦ Подмосковья совместно с БТИ Московской области принимают участие в новой программе по постановке на кадастровый учет и регистрации недвижимости в СНТ за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Цель проекта — сделать процесс постановки на кадастровый учет дачных домов и строений, а также ранее учтенных земельных участков, проще и удобнее. Специалисты БТИ выявляют объекты недвижимости, по которым необходимо выполнить кадастровые работы и сделать технический план. Работы оплачиваются за счет средств местного самоуправления. После проведения работ гражданам остается только подать необходимые документы для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности.

В Богородском городском округе специалисты МФЦ Подмосковья уже приняли первых заявителей, организовав прием в ходе выездного обслуживания прямо на территории СНТ «Алешинские сады». В дальнейшем географию проекта планируется существенно расширить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.