МФЦ Подмосковья приглашают на праздничные мероприятия ко Дню Конституции

Офисы «Мои Документы» Московской области приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

12 декабря в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг Подмосковья пройдут церемонии торжественного вручения первых паспортов юным гражданам, достигших 14-летнего возраста, тематические викторины для всех желающих на знание Основного закона страны, вручение памятных подарков: брошюр с текстом Конституции и ленточек российского триколора.

Кроме того, в некоторых офисах специально подготовлены информационные стенды, содержащие интересные факты и материалы о возникновении Конституции РФ, истории государственных символов нашей страны, чтобы глубже погрузиться в историю и смысл праздника.

Ознакомиться с полным списком мероприятий можно в таблице на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.