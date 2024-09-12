Между Подмосковьем и Владимирской областью появится граница

Представители министерства территориальной политики Московской области во вторник приняли участие в выездном расширенном совещании по вопросу установления границы между Московской и Владимирской областями, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Ранее уже поднимались дискуссионные вопросы по некоторым моментам, и по итогам встречи во Владимире достигнут ряд решений.

Ранее располагавшиеся на территории Подмосковья анклавы будут устранены, Московская область сохранит свои особо охраняемые природные территории.

Также в границы Московской области войдут территории для обеспечения подъезда к ряду СНТ Павлово-Посадского городского округа. По этому вопросу шел большой запрос от жителей Московской области, и теперь он успешно решен с учетом мнения подмосквичей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.