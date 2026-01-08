Метель и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг температура составит минус 7 — минус 5 градусов, местами метель, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег, местами умеренный, на юге Подмосковья — сильный. Прогнозируются гололедица, снежные заносы.
Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Также в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за сильного снега, обледенения, метели, снежных заносов, сильного ветра и гололедицы на дорогах.
