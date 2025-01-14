Метель и до -5 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице погоду будет определять циклон. Пройдет снег, местами поднимется метель, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода прогнозируется облачная. В Москве столбики термометров покажут минус 3 — минус 1 градус, в области — от минус 5 до 0.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с. Атмосферное давление понизится до 747 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха ожидается в районе 80%, геомагнитный фон — спокойный, могут быть отдельные периоды неустойчивости.

Погодные «качели», которые наблюдаются в регионе, могут плохо сказываться на самочувствии и психологическом состоянии людей. Особую опасность они представляют для жителей с заболеваниями сердца и сосудов.