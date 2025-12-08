Месть за развод: москвич обвинил бывшую жену в сталкинге и сливе его нюдсов

Экс-креативный директор столичного издательства Redliber обвинил бывшую супругу в сливе его интимных фотографий, которые увидели более 200 человек. 31-летний Дмитрий утверждает, что так экс-возлюбленная мстит за развод, сообщает Baza .

Дмитрий развелся с 30-летней Августиной в 2020 году. Через год девушка обратилась с просьбой начать все сначала, но Дмитрий отказался. Обиженная Августина начала преследовать и угрожать публикацией интимных фото экс-мужа в Сети. По словам Дмитрия, он сначала не поверил ей, но Августина действительно разослала снимки знакомым, родственникам и коллегам мужчины.

Дмитрий рассказал, что на этом бывшая жена не остановилась. Она писала доносы в полицию на его друзей, угрожала его семье, преследовала в соцсетях и снимала уничижительные ролики. Мужчина отправил Августине досудебную претензию на 10 млн рублей о защите чести и достоинства, однако правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

При этом Августина утверждает, что экс-супруг регулярно избивал ее в браке. Девушка «опомнилась» лишь после развода и решила рассказать свою историю в соцсетях. При этом угрозы и слив интимных фото Дмитрия в интернет она комментировать отказалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.