Месяц чистоты и благоустройства завершился в Подмосковье

В течение месяца сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осмотрели более 9 тыс. территорий: оценили и зафиксировали качество уборки 6 348 дворов, 2 301 общественных зон и 579 внутриквартальных проезда, передает пресс-служба ведомства.

«Чистота территорий — это сложная работа, требующая комплексного подхода. Используя специальный чек-лист, сотрудники ведомства оценивали порядок во дворах, общественных местах, а также состояние детских и контейнерных площадок. Инспекторы обращают внимание на городские округа, которые находятся в «красной зоне»: Лобня, Фрязино, Чехов и Жуковский. В этих муниципалитетах коммунальным службам необходимо срочно принять меры и привести территории в соответствие», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.