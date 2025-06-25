Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в Национальном центре «Россия»

28 июня в Национальном центре «Россия» отпразднуют День молодежи. Для гостей подготовили различные лекции, мастер-классы, тренинги и другие мероприятия, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Также посетителей ждет живое общение с Героями России, участниками СВО, спортсменами, наставниками и экспертами. Основой для программы президентской платформы станет гордость за достижения страны и их приумножение.

Гости смогут пообщаться с заслуженным тренером России Владимиром Агабабьяном и олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым. Также пройдет встреча с героем СВО Анатолием Катковым, который нашел новое призвание и продолжает трудиться на благо жителей страны.

Кроме того, посетители смогут обсудить современное образование с телеведущим Дмитрием Шепелевым и знаменитыми учителями. Еще пройдут встречи с блогерами и резидентами продюсерских центров. Они расскажут, зачем в 2025 году каждому нужен личный бренд, как его правильно строить и монетизировать.

На мероприятиях гости смогут вдохновиться реальными историями преодоления себя от участников премии «Россия — страна возможностей».

За участие в активностях посетители получат баллы, которые они смогут обменять на тематический мерч от проекта «Другое Дело». Баллы также начисляются за выполнение онлайн-заданий и тестов.

Узнать о программе Дня молодежи в Национальном центре «Россия» и зарегистрироваться можно по ссылке. Начало сбора — в 10:00.