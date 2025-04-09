Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное нашим землякам, Героям Советского Союза Евгении Рудневой и Владимиру Жигунову, прошло в Салтыковской гимназии. В нем участвовали депутаты, педагоги, волонтёры, военные и жители округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о силе единства поколений. И Россия, и Балашиха — это не просто территория, это наша общая история, наши традиции и наше будущее. Успех Балашихи, успех России — в том, что мы умеем объединяться, передавая из поколения в поколение мудрость, опыт и любовь к Родине. А это мероприятие — возможность вспомнить нашу историю, отдать дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу Родину, а также вдохновить молодежь на новые свершения», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

В ходе патриотического мероприятия его участники вспомнили, что летчики Евгения Руднева и Владимир Жигунов, а также выпускник Салтыковской гимназии, участник СВО Владимир Алексашин — это символы одной эпохи, разделённой временем, но объединённой общей целью. Их подвиги напоминают о том, что история не просто повторяется, а учит быть сильными, сплочёнными и готовыми к самопожертвованию ради высших идеалов. О боевом пути и доблести наших земляков рассказала учитель истории Салтыковской гимназии Мария Жеребятьева.

«Сегодня мы говорим о героях — тех, кто в разные эпохи встал на защиту нашей Родины. Их подвиги, разделённые десятилетиями, объединяет одно: беззаветная любовь к Отечеству, мужество и готовность отдать жизнь за мирное небо над головой. Великая Отечественная война и СВО — разные страницы одной истории. Подвиг Евгении Рудневой напоминает, что героизм не имеет срока давности. А Владимир Алексашин и его товарищи доказывают, что и сегодня есть те, кто достоин звания наследников Победы», — сказала Мария Жеребятьева.

О благотворительных акциях в поддержку СВО рассказала руководитель волонтерского отряда Салтыковской гимназии Виктория Вутман.

«Сбор и отправка гуманитарной помощи — это не просто задача или обязанность. Это наш моральный долг и проявление человечности, которое объединяет нас всех. Вместе с местным отделением партии „Единая Россия“, жителями, депутатами и администрацией округа мы смогли создать эффективную систему помощи тем, кто в ней нуждается. Это не просто коллективная работа, это партнерство, основанное на доверии и взаимной поддержке», — сказала Виктория Вутман.

Ветеран боевых действий в Сирии, подполковника запаса Валерий Селиверстов отметил важность сбора гуманитарной помощи и проявления заботы о ближних.

В ходе встречи благодарности получили учитель Салтыковской гимназии Софья Саткова, а удостоверение сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» — учитель истории Салтыковской гимназии Валентина Суровцева.

В завершении патриотического мероприятия его участники возложили цветы к памятнику Евгении Рудневой, который расположен на территории гимназии.

Патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить её успешное будущее.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.