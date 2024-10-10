Мероприятие по раздельному сбору отходов пройдет в Ленинском округе

«Наша акция направлена на повышение экологической культуры, привлечение внимания жителей к решению проблемы чистоты и порядка в городе и природных парках, повышение уровня осведомлённости жителей в вопросе раздельного сбора твердых бытовых отходов. На таких мероприятиях мы также проводим обучение правильной сортировке и подготовке отходов для использования „синих“ контейнеров», — сказала руководитель инициативной группы, реализующей проект, Венера Тарасюк.

Данная акция будет проходить по адресам: город Видное, ул. Советская, д. 24 (возле бокового входа в СОШ 5) с 11:30 до 12:30 и по улице Ольгинской д. 53 (возле главного входа в СОШ 5) с 12:00 до 13:00.

Во время проведения акции будут устанолвены информационные стенды и коробки с мешками для раздельного сбора вторсырья (банок, бутылок, пакетов, бумаги). Раздельно собранные фракции будут вывезены машиной АНО «Собиратор» и переданы для дальнейшей переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.