Меркурис: Украина за одни сутки потеряла рекордное число солдат

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что это рекордное количество потерь в сутки за весь период боевых действий.

По его словам, настолько «ужасных» цифр не было даже летом 2023 года, в худший период для украинских военных.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию о потере ВСУ до 2345 военнослужащих за сутки. ВС РФ провели ряд активных боевых действий в зоне СВО, в результате чего была ликвидирована живая сила противника.