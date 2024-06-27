Меркурис: Украина за одни сутки потеряла рекордное число солдат
ВСУ за сутки потеряли рекордное количество живой силы, 25 июня украинская сторона потеряла сразу 2345 военных, сообщает Lenta.ru.
Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что это рекордное количество потерь в сутки за весь период боевых действий.
По его словам, настолько «ужасных» цифр не было даже летом 2023 года, в худший период для украинских военных.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию о потере ВСУ до 2345 военнослужащих за сутки. ВС РФ провели ряд активных боевых действий в зоне СВО, в результате чего была ликвидирована живая сила противника.