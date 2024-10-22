Мэр Моршанска ушел в отставку после неудачной речи о гибели бойца на СВО

В июле градоначальник побывал на церемонии вручения ордена Мужества сестре погибшего бойца. Во время награждения он заявил, что военнослужащий погиб, «чтобы у нас был солнечный день» и «город благоустраивался».

Фрагмент выступления с этими словам и Банникова попал в Сеть, пользователи были возмущены, а руководство региона раскритиковало мэра. Теперь же его и вовсе уволили. Это связано с позицией губернатора Максима Егорова, который ранее сказал, что ему стыдно за высказывание Банникова.

Банников занимал пост мэра Моршанска девять лет. Отмечается, что он может продолжить работу в одном из подведомственных учреждений областного министерства. А место мэра города может занять ветеран спецоперации Константин Кутейников, который проходит обучение по программе «Время героев».