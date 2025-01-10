Мэр Лос-Анджелеса послала пострадавших от пожаров на три буквы

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс предложила пострадавшим от пожаров в Калифорнии искать помощь на несуществующем сайте «URL», сообщает РИА Новости .

Политик сообщила, что людям могут предоставить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Для этого, по ее словам, всем пострадавшим необходимо обратиться на некий сайт «URL».

URL — это формат адреса ресурсов в интернете. После такого бессмысленного заявления в Сети раскритиковали Басс, назвав ее «самым некомпетентным политиком в Америке». Некоторые призвали ее покинуть свой пост мэра.

В Калифорнии бушуют смертоносные пожары, в результате которых погибло уже как минимум 10 человек, уничтожены тысячи строений. Без своих домов остались Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс и т. д. Бену Аффлеку из-за угрозы пожара пришлось эвакуироваться и переехать к экс-супруге.

Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов. Отмечается, что на следующей неделе огонь может разрастись еще больше из-за сильного ветра.