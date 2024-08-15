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Мэр Льгова в Курской области не рекомендовал уехавшим возвращаться в город

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов обратился к уехавшим местным жителям и рекомендовал не возвращаться в город до стабилизации обстановки.

«Сегодня был один из самых сложных дней в современной истории города Льгова. Четыре жителя получили ранения», — заявил Клемешов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что от падения обломков ракет после работы ПВО получили повреждения жилые дома, автомобили и спортобъект.

Глава города добавил, что местным жителям, желающим эвакуироваться из Льгова, необходимо обратиться в администрацию или позвонить по номеру 112. Покинувшим город гражданам не следует возвращаться до стабилизации обстановки.

С 6 августа украинские силы активно атакуют приграничные районы Курской области. В регионе введен режим контртеррористической операции. Подразделения ВС РФ продолжают операцию по уничтожению противника на территории страны.