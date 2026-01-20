Мемы, шутки и поддержка: насколько онлайн-общение важно для россиян

Исследование "ВКонтакте" показало, что 76% пользователей соцсети считают поддержание отношений с близкими главным условием счастья. Опрос выявил, что онлайн-общение помогает укреплять чувство близости и справляться с одиночеством, сообщает пресс-служба VK .

Соцсеть провела исследование, чтобы выяснить роль онлайн-общения в жизни пользователей и его связь с ощущением счастья. Согласно результатам, 76% опрошенных считают поддержание отношений с друзьями и знакомыми важнейшим условием счастья, независимо от пола и возраста.

Большинство пользователей (75%) довольны своим онлайн-общением с близкими, причем женщины чаще мужчин (79% против 69%). Социальные сети помогают чувствовать связь с другими людьми — так считают 69% респондентов, среди женщин этот показатель выше (71% против 65%).

Онлайн-общение поднимает настроение 44% пользователей, особенно в возрасте 18–24 лет (59%). Для 37% оно помогает не чувствовать одиночество, а 67% называют сообщения от близких главным способом справиться с этим чувством. Люди чаще всего радуются неожиданным сообщениям, общим шуткам, мемам и поддержке в трудные моменты.

Для большинства онлайн-общение связано с личными сообщениями — их выбрали 77% участников опроса. На втором месте — истории и реакции, а среди подростков популярны эмодзи (41% в группе 14–17 лет). Переписка приносит наибольшее удовлетворение (55%) и чаще всего используется, когда нет возможности встретиться лично или нужно быстро поделиться новостью.

Мессенджеры усиливают чувство близости у 27% пользователей, за ними следуют видео- и аудиозвонки. Молодая аудитория чаще использует групповые чаты и совместный просмотр контента. 38% считают, что онлайн-общение помогает избежать недопониманий, а почти половина отмечает, что в Сети проще делиться трудными эмоциями и быть откровенными с близкими.

Менее комфортные ситуации чаще встречаются у молодежи: 38% испытывают напряжение, когда сообщение прочитано, но остается без ответа, а 36% — когда пишут незнакомые люди.

