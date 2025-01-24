Мемориальную доску участнику СВО Денису Азарову открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику СВО Денису Азарову установили на фасаде дома № 2 на Саввинском шоссе в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, где жил защитник Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Денис Азаров родился в 1996 году в городе Железнодорожный. Был очень жизнерадостным, коммуникабельным, отзывчивым, смелым, занимался спортом и хорошо учился. Окончил гимназию № 2, затем учился в техникуме, где получил профессию технолог. По специальности Денис не работал. Он трудился в магазине электроники, цифровой и бытовой техники сначала продавцом-консультантом, затем получил повышение до заместителя директора.

После срочной службы защитник Родины подписал контракт и служил в Санкт-Петербурге, занимал должность заместителя командира стрелкового взвода. В сентябре 2022 года он был мобилизован в зону СВО. Был старшим стрелком, затем переквалифицировался и занял должность командира саперского отделения. Был направлен в Бахмут, затем в Соледар. Боевые задачи Денис Азаров выполнял добросовестно, инициативно, проявляя мужество, отвагу и воинское мастерство.

В августе 2023 года боец был ранен, после лечения снова вернулся выполнять долг перед Родиной. Служил в составе 1-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки».

25 июля 2024 года Денис Азаров трагически погиб при выполнении боевых задач. Указом президента РФ за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом он посмертно награжден орденом Мужества.

«Денис Азаров с первых дней ушёл воевать в зону специальной военной операции, был ранен, вернулся, восстановился и снова отправился на фронт к своим боевым товарищам. В наших сердцах он навсегда останется героем. Мы сделаем все возможное, чтобы память о его подвиге навсегда сохранилась в истории нашего округа», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу. У Дениса Азарова остались мать и жена. Похоронен герой на Дятловском кладбище.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.