Механизм для экономии: в РФ супруги смогут ставить лимиты на онлайн-покупки

Эксперт Курбаков: в РФ супругам могут разрешить лимиты на онлайн-покупки

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что в России стоит ввести механизм, позволяющий мужу или жене ставить ограничения на покупки супругов на маркетплейсах и в интернет-магазинах, сообщает «Абзац» .

«Что касается идеи установки ограничителей или лимитов на покупки, я считаю, такой подход возможен и даже желателен в рамках добровольного регулирования семейных отношений при условии согласия обеих сторон», — сказал активист.

По его словам, семейный бюджет и финансовая ответственность должны регулироваться с учетом дееспособности и уважения каждого из членов семьи.

Схема должна активироваться в случае превышения заданного объема расходов. В то же время, докладчик акцентировал внимание на том, что данную инициативу необходимо реализовывать на принципе сугубо добровольного участия.

