Меган Маркл выпустила кожаные закладки для книг под новым брендом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в 2026 году запустила продажу кожаных закладок для книг под брендом As Ever, сообщает «Царьград» .

Она представила первую продукциюAs Ever — кожаные закладки для книг. Первая партия аксессуаров ручной работы выпущена ограниченным тиражом. Каждая закладка украшена золотой надписью «Fell asleep here» («Уснула на этом месте»).

По данным Town Country, закладки были полностью распроданы менее чем за полчаса, несмотря на стоимость в 18 долларов за штуку. Для покупателей действовало ограничение — не более четырех наборов в одни руки, чтобы больше людей смогли приобрести новинку.

Маркл рассказала, что идею создания закладок ей подсказало увлечение каллиграфией в молодости.

«Эти закладки предназначены для тех глав, которые вы хотите смаковать больше всего», — пояснила она в описании продукта.

В ассортименте также появился подарочный набор «A Moment to Unwind» («Момент, чтобы расслабиться») стоимостью 64 доллара. Коллекция, по словам герцогини, призвана напоминать о важности отдыха и самосозерцания.

При этом окружение принца Уильяма и Кейт Миддлтон скептически оценивает перспективы бренда Маркл, иронично называя его As If — «Как будто это взлетит».

