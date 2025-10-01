МегаФон ускорил мобильный интернет в крупнейших бизнес-центрах Москвы

Это стало возможным после расширения емкости сети, обновления оборудования и запуска высокочастотных диапазонов внутри помещений.

Работы затронули в том числе и крупные бизнес-центры столицы: 21-этажный комплекс Lotte Plaza, стилобат небоскребов «Города Столиц» в Москве-Сити и «Северное Сияние» — крупный бизнес-центр на севере Москвы. Теперь сотрудники и гости бизнес-центров смогут пользоваться видеосвязью, проводить онлайн-презентации, работать с облачными сервисами без задержек.

«В столичных бизнес-центрах качественная связь особенно важна. Тысячи сотрудников ежедневно решают множество задач, требующих оперативной реакции через звонки и сообщения, — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. — Мы продолжаем обновлять телеком-оборудование, чтобы связь в крупнейших деловых кластерах Москвы была быстрой и стабильной».

В модернизированной сети сочетаются низко- и высокочастотные диапазоны, которые обеспечивают стабильное покрытие даже в помещениях с толстыми стенами и наподземных парковках, а также справляются с нагрузкой в часы пик. В результатепользователи могут оставаться на связи в любой точке здания.