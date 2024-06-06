МегаФон и Ivideon займутся развитием системы видеоаналитики

Компания «МегаФон» займется разработкой новейших решений в области видеоаналитики и облачного видеонаблюдения. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Ivideon, лидирующей на рынке, подписали накануне в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба МегаФона.

Компании договорились о совместной разработке и последующем внедрении новых интеллектуальных сервисов в сфере видеоаналитики и видеонаблюдения. Первый этап партнерства МегаФона и Ivideon подразумевает расширение клиентских предложений и дополнение собственных портфелей продуктов инновационными технологиями разработчика и цифровыми решениями оператора.

«Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы МегаФона и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, — комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

В перспективе сотрудничеством предусмотрено создание надежной и масштабируемой системы видеоаналитики и видеонаблюдения на базе платформы «МегаФон Облако». Клиенты получат высокий уровень сервиса и возможность анализа и обработки видеоданных в режиме реального времени. Также применение облачных технологий МегаФона повысит безопасность данных.