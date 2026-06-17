Медведицу Майю, на которую натаскивали собак, нашли и спасли в Приморье

В Приморье обнаружили и спасли медведицу Майю, которую почти 20 лет использовали для натаскивания охотничьих собак, сообщил создатель парка-приюта для диких животных «Земля Прайда» Виктор Агафонов.

«Было безумно трудно. Всех ужасов, с которыми нам пришлось столкнуться, не сосчитать. Но сейчас просто слезы радости, что мы нашли тебя живой и смогли дать шанс», — написал Агафонов в соцсетях.

Сейчас для хищницы готовят документы. Ее в ближайшее время планируется перевезти в новый дом — в подмосковный центр «Земля Прайда».

Ранее жители населенного пункта Иннокентьевка в соцсетях попросили обратить внимание на судьбу медведицы, которую много лет держат в клетке и используют для натаскивания охотничьих собак. Приморцы утверждают, что условия содержания косолапого вызывают шок и ужас.

Истощенная медведица годами жила на цепи в тесной клетке. После того как история получила широкую огласку, руководитель приюта отправился в Приморье, чтобы уговорить хозяина отдать Майю в Подмосковье, но она пропала. Были слухи, что медведицу могли убить.

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