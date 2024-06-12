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Медведев опубликовал карту, на которой Украина целиком включена в состав РФ

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России. В честь праздника он разместил в своем Telegram-канале видео с картой страны, куда входит территория сегодняшней Украины.

На видео под гимн России карта окрашивается в цвета российского триколора.

От востока камера перемещается к западу государства, где видно, что в состав РФ включена вся Украина целиком.

Таким образом, на карте, показанной Медведевым, Россия граничит с Польшей, Румынией и Молдовой. Ее западные границы полностью повторяют границы Украины.

День России отмечается в стране 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. А 12 июня 1991 года прошли первые в истории РФ всенародные открытые выборы главы государства.