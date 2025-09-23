Медосмотр работников фармпредприятия Егорьевска проводит автоматизированный комплекс

Специально для сотрудников, чьи обязанности связаны с управлением транспортными средствами, завод венгерской компании «Гедеон Рихтер», расположенный в Егорьевске, внедряет программно-аппаратный комплекс для автоматизированного медицинского осмотра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Система проверяет температуру, артериальное давление, наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и даже спрашивает, выспались ли вы сегодня. Такой осмотр занимает меньше времени, процесс максимально удобен и понятен — сотрудник видит указания на экране, а результаты фиксируются автоматически, без субъективных оценок.

«Сейчас идет тестовый период, а в ближайшее время мы проведем опрос среди пользователей: насколько новая система удобна, понятна и действительно упрощает рабочий процесс. Прогресс шагает вперед, но окончательное решение — за людьми», — сообщили на предприятии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.