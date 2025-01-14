Медиацентры «Движения Первых Подмосковья» осветили соревнования в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» прошли III Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы школы чемпионов Екатерины Лобышевой», которые стали долгожданным событием для юных спортсменов со всей России. В этом году в соревнованиях участвовали юноши и девушки в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Особую роль в медийном освещении события сыграли команды медиацентров «Движения Первых Подмосковья» из Воскресенска и Коломны, которые приняли участие в медиаконкурсе «Спорт через объектив». Юные журналисты освещали соревнования в социальных сетях, а также состязаясь в таких номинациях, как репортаж, интервью, лучшее фото и видео.

Каждый участник получил уникальный опыт работы на спортивном мероприятии. «Для нас это была отличная возможность почувствовать себя настоящими репортерами. Мы не только освещали соревнования, но и учились работать в команде, быстро реагировать на происходящее и создавать интересный контент», — поделились активисты движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.