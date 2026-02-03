Медиаспециалисты Абхазии прошли стажировки в крупнейших СМИ России

Третий модуль программы «Новые медиа Абхазии» завершился в Москве. В программе, организованной Администрацией Президента Абхазии по механике российской программы «Мастерская новых медиа», участвуют 50 победителей конкурса для медиаспециалистов Республики. Первые модули прошли в Абхазии, следующие очные образовательные мероприятия проходят в России.

Модуль открыла встреча в МИД России с Марией Захаровой, которая рассказала, на какие темы нужно обратить внимание, чтобы рассказать об Абхазии внешнему миру.

«Я считаю, что история — первый блок. Второй блок — культура (хотя эти вещи неотделимы). Танцы, песни — нет ничего более понятного, чем народная культура. Это моментально объединяет людей», — отметила Захарова.

Основная цель программы — развитие медиаполя Республики Абхазия, повышение квалификации местных медиаспециалистов и создание новых медиапроектов и ресурсов в Абхазии.

«На мой взгляд, это положительно скажется на развитии медиа в Абхазии. Абхазская журналистика всегда отличалась своим профессионализмом, уважением к читателю и зрителю. Я уверен, что абхазская журналистика, абхазская блогосфера будет еще профессиональнее», — поделился пресс-секретарь президента Республики Абхазия Алхас Чолокуа.

На этом модуле участники посетили мастер-классы RT в студийном комплексе телеканала. Они увидели работу телеканала на английском и арабском языках, и узнали, как создавать актуальные медиапродукты и расширять аудиторию, несмотря на санкции.

В студии «Соловьев.LIVE» абхазские медиаспециалисты стали ведущими и режиссерами стримов и вышли в двухчасовой прямой эфир. Одним из гостей стрима стал глава МИД республики Олег Барциц. В телецентре Останкино участники «Новых медиа Абхазии» встретились с известными российскими журналистами.

«Программа позволила замкнуть смысловой контур, показав весь цикл производства актуальных медиапродуктов. Секреты профессионального мастерства экспертов могут быть полезны в Абхазии и использованы для укрепления ее информационного суверенитета», — подчеркнула основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В этом модуле участники «Новых медиа Абхазии» представили проработанные в рамках программы медиапроекты. Свои идеи участники защитили перед экспертами, к следующему модулю они доработают проекты с учетом обратной связи.

Следующий модуль пройдет также в Москве, в Мастерской управления «Сенеж», в марте. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых медиаинициатив, которые получат экспертную и ресурсную поддержку.

«Основная цель финального модуля — доработка проектов до индустриального стандарта и определение, какие из них могут стать постоянными медиаактивами Республики Абхазия. При этом, если раньше многие рассчитывали только на свои силы, теперь им становится понятно, что вокруг есть институты и ресурсы, готовые помогать и поддерживать», — отметил проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы, руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.