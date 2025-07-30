МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и порывистом ветре в Москве

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве рассказала, что в ближайший час в российской столице может начаться дождь. Ожидаются гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Водителям рекомендуют ехать медленнее и держаться на дистанции от движущихся впереди транспортных средств. Также не рекомендуется резко маневрировать, парковаться рядом с деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что днем 30 июля в Москве и области будет от 29 до 31 градусов тепла. Скорость ветра может достигать до восьми метров в секунду. Гроза и порывистый ветер не предсказывали.