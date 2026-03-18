МЧС: весной в Нижегородской области может затопить 70 населенных пунктов

сегодня в 12:11

Заместитель начальника ГУ МЧС по региону Роман Низов рассказал, что во время весеннего половодья в зоне возможного затопления окажутся 70 населенных пунктов Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, речь идет о 29 муниципальных округах. В потенциальной зоне подтопления находятся 1301 дом, где проживают 33 574 человека.

Низов уточнил, что распространяемая информация о 141 населенном пункте не соответствует действительности. Эти территории теоретически могут попасть в зоны разлива, однако одновременное затопление маловероятно.

Несмотря на обильные снегопады, предпосылок для катастрофического сценария нет. Слабая увлажненность и небольшая глубина промерзания почвы позволят части талых вод впитаться в землю. Ночные заморозки замедлят сход снега, а в апреле синоптики прогнозируют небольшое количество осадков.

