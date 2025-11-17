МЧС: в Москве в ближайшее время обрушатся дождь и гололедица
В Москве утром 17 ноября ожидается гололедица и снег, переходящий в дождь, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица…», — говорится в сообщении.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что 16 ноября атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что окажет влияние на самочувствие метеозависимых людей. Погода соответствует климатической норме ноября.
