МЧС: в Москве в ближайшее время обрушатся дождь и гололедица Общество 17 ноября 2025 00:58

В Москве утром 17 ноября ожидается гололедица и снег, переходящий в дождь, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица…», — говорится в сообщении. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ранее сообщалось, что 16 ноября атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что окажет влияние на самочувствие метеозависимых людей. Погода соответствует климатической норме ноября.