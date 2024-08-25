МЧС России: за сутки 340 жителей Курской области вывезли в безопасные районы

За последний день сотрудники МЧС помогли выехать в безопасные районы более 340 жителям Курской области. В пунктах временного размещения на территории региона находятся семь тыс. человек. За его пределами — около 11,5 тыс. Среди них — 3,5 тыс. детей.

За день в Курскую область прибыли шесть колонн гуманитарной помощи. Они суммарно доставили 100 тонн грузов.

Ранее под Курском ВС РФ сорвали попытки противника атаковать четыре населенных пункта. Российские войска вывели из строя несколько бронемашин и один украинский танк.