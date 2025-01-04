сегодня в 13:06

МЧС РФ собрали на Кубани уже 86 тыс тонн загрязненной почвы

В ходе масштабной операции по ликвидации загрязнений в районе Керченского пролива удалось собрать свыше 86 тысяч тонн загрязненной почвы на территориях Крымского полуострова и Краснодарского края, об этом сообщили в МЧС России .

Экологи обнаружили новые очаги загрязнения мазутом на крымском побережье: четырехкилометровый участок вдоль заповедника «Опукский» и двухкилометровая полоса близ Кыз-Аульского маяка в селе Яковенково. Всего специалисты работают над очисткой 15-километровой прибрежной зоны.

Масштабное обследование водного пространства охватило территорию более 715 кв. км, в результате чего было собрано 25 тонн смеси нефти и воды из акватории пролива.

Ранее сообщалось, что после разлива мазута дошла до Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.