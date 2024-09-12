МЧС предупредило жителей Подмосковья о высокой опасности пожаров

С 13 по 16 сентября на территории Подмосковья прогнозируется 4-й класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными на улице. Также в пожароопасный период следует ограничить выезды на природу и быть предельно осторожными в обращении с огнем.

При высокой пожароопасности запрещается жечь костры, сжигать мусор в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички и окурки.

В случае ЧП жителям Подмосковья следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров. Ограничение будет действовать до 21:00 пятницы.