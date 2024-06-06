сегодня в 12:56

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях, грозах и сильном ветре

В Московской области в течение дня в четверг пройдут сильные ливни и грозы с порывами ветра до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью .

В отдельных районах региона ожидаются осадки в виде града. Местных жителей просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.

По возможности граждан просят не покидать дома и отказаться от длительных поездок. При нахождении на улице нельзя передвигаться вблизи рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

В четверг в регионе воздух прогреется до +27 градусов. При этом местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.