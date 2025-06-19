МЧС предупредило жителей Подмосковья о дожде, грозе и сильном ветре в четверг

По прогнозам синоптиков, в четверг с 12:00 до 21:00 на территории Подмосковья ожидаются сильный дождь, местами гроза и ветер с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Водителям во время неблагоприятных погодных условий рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, включать «аварийку» и ближний свет. Также не следует парковаться возле деревьев, шатких рекламных конструкций и линий электропередач.

Находящимся дома жителям региона советуют закрыть окна, убрать вещи с балкона и отключить все электрические приборы из розеток.

На улице гражданам рекомендуют не прятаться под деревьями, у металлических конструкций и ЛЭП, а также избегать открытых пространств и водоемов.