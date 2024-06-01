МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Петербурге 2 июня

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июня, прогнозируется ухудшение погодных условий. В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредили, что в последний день недели в городе возможны град, грозы и ливни, сообщает газета «Петербургский дневников».

В воскресенье в Северной столице пройдут кратковременные дожди, однако местами возможны и сильные осадки. В связи с этим петербургским водителям посоветовали проявлять особую внимательность и осторожность на дорогах.

Накануне специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что 31 мая в Петербурге также могут пройти град и ливни. В последние дни в городе на Неве господствовала жаркая погода.