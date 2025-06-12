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МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и ветре 13–14 июня

На Москву вновь обрушится непогода в период со второй половины дня 13 июня до 10:00 14 июня. В это время ожидается дождь, местами ливень, гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

При грозе ветер усилится. Порывы будут достигать 15-17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей столицы просят быть внимательнее осторожнее. Им напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, парковать машины вблизи деревьев и ходить возле шатких конструкций.

Также автомобилистам порекомендовали избегать опасных маневров. В случае ЧП можно обратиться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Между тем облачную и дождливую погоду спрогнозировали синоптики на 12 июня. Ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.