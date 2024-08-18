МЧС: около 2,2 тыс тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

За прошедшие сутки 13 колоннами в Курскую область прибыло около 300 тонн гуманитарного груза. Всего в регион доставили почти 2,2 тыс. тонн гумпомощи, сообщает пресс-служба МЧС России.

Помощь распределяют в пунктах временного размещения (ПВР) и центрах выдачи. На сегодняшних день в 24 регионах РФ работают 174 ПВР, в которых размещены около 10 тыс. человек, включая 3 тыс. детей.

За прошедшие сутки еще более 1,7 тыс. человек эвакуировались из 4 муниципальных районов Курской области.

В ходе обследования территории одного из населенных пунктов Курской области пиротехники обнаружили и уничтожили 5 суббоеприпасов М77. Всего с начала работ сотрудники МЧС обезвредили очистили свыше 8 га и обезвредили 123 взрывоопасных предмета.