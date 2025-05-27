МЧС объявило предупреждение в Подмосковье из-за высокой пожароопасности

сегодня в 18:25

Жителей Подмосковья просят быть предельно внимательными и не нарушать правила безопасности. В регионе в период с 28 по 30 мая ожидается четвертый класс пожароопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Жителей региона просят не разводить костры в лесах и на открытых территориях, а также не бросать горящие спички и окурки от сигарет. Всех, кто владеет дачными участками или живет в собственных домах, просят проверить запас воды и исправность огнетушителей.

В случае возникновения экстренной ситуации жителям региона рекомендуют обращаться за помощью по короткому номеру: 112.

Ранее в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра. Данное предупреждение будет действовать до вечера 28 мая.