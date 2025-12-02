МЧС: на Москву надвигается туман с ухудшением видимости до 700 метров

В скором времени столицу накроет туман. Ухудшение видимости составит от 200 до 700 метров, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Туман опустится на мегаполис с 21 часа 2 декабря и продержится до 12 часов 3 декабря. В МЧС призвали водителей и горожан быть внимательными.

Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Во время тумана не стоит обгонять, перестраивать и опережать.

Родителям посоветовали не оставлять детей без присмотра. Москвичам и гостям столицы важно быть внимательными, беречь себя и своих близких.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что снежный покров появится в Москве в середине декабря. Он будет устойчивым, хоть и месяц ожидается теплый.

