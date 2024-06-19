МЧС: мощные грозы и ливни накроют Подмосковье 20 июня

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Московскую область 20 июня накроют грозы с дождем, а в отдельных районах ожидается град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу погоды, ненастье ожидается в период с 00 часов до 22 часов. При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Жителям Подмосковья рекомендовали по возможности оставаться дома, при передвижении использовать средства защиты и не прятаться под деревьями.

Водителям следует снижать скорость движения, избегать парковки под деревьями.

При ЧП можно обратиться по телефону: 8 (498) 505-41-70, а также по номеру 112.