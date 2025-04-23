МЧС: ливень, гроза и шквалистый ветер обрушатся на Подмосковье 23–24 апреля

С 18:00 среды до 12:00 24 апреля в Подмосковье ожидается ливень гроза и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. В дальнейшем ожидается понижение среднесуточной температуры на 5-7 градусов.

Жителей Подмосковье в непогоду призвали сохранять спокойствие и быть предельно внимательными при нахождении на улице.

При необходимости жителям региона необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды в Московском регионе продлили до 24 апреля в связи с аномальной жарой.