МЧС ищет пропавшую при затоплении яхты девушку в Черном море

Сотрудники МЧС России ищут 31-летнюю девушку, которая находилась на утонувшей яхте в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Специалисты патрулируют акваторию и обследуют дно Черного моря.

Ранее недалеко от Геленджика затонула спортивная яхта, на которой находилось 5 человек. Четверо из них были на корме в спасжилетах, людей удалось выловить из воды и доставить на берег. Одна пассажирка пропала.

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.