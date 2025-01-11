Мазут с танкеров достиг Бердянской косы в Азовском море

Выброс мазута зафиксирован на Азовском побережье. Загрязненный участок в 14,5 км с мелкими фрагментами твердой фракции мазута обнаружили со стороны открытого моря на Бердянской косе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

Также фрагменты мазута обнаружили на побережье косы Пересыпь. Они находятся на участке площадью 5 кв. м.

Сотрудники МЧС России по Запорожской области обследовали 125 км побережья Азовского моря, в том числе в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе.

Чтобы ликвидировать мазут, привлекли не только сотрудников МЧС, но и администраций муниципальных образований, а также волонтеров. Балицкий призвал усилить работу по мониторингу прибрежной зоны.

В Крыму задействовали 19 морских судов и авиацию для ликвидации разлива мазута после двух кораблекрушений в Керченском проливе. В настоящее время спасатели увеличили в два раза мониторинговые группы. Теперь их 178.