Математический класс откроют в лицее № 23 Подольска в новом учебном году

Лицей № 23 Подольска принимает участие в проекте «Математические классы Подмосковья». Его участниками станут будущие ученики 7-х классов. В новом учебном году в лицее появится математический класс, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Учащиеся пройдут отбор, на котором проверят их знания математики. Для ребят в ходе обучения проведут мастер-классы и лекции, подготовят к предметным олимпиадам, в том числе ко Всероссийской олимпиаде. Помогут в этом специалисты МФТИ, ведущего технического вуза страны, и образовательного центра «Взлет».

Зачисление учащихся производится по результатам вступительных испытаний, которые проводятся по расписанию.

Тестирование по математике поступающих в 7-й класс пройдет 14 мая в 12:30 (120 минут).

Для прохождения тестирования необходимо подать заявку на участие в отборе по ссылке. Результаты вступительных испытаний будут отправлены на почту, указанную в заявке.

Узнать информацию о проекте можно на странице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.