Мать жениха пригласила бывшую сына на свадьбу в откровенном платье

Женщина отправила девушке откровенное платье и пригласила на свадьбу ее бывшего

Пользовательница Reddit рассказала, что мать ее бывшего парня позвала ее на его свадьбу и прислала откровенное платье для церемонии, сообщает «Царьград» .

Девушка с никнеймом @OcchiVerdi поделилась историей о неожиданном приглашении от матери бывшего возлюбленного. По ее словам, мужчина изменил ей, а затем решил жениться на той самой женщине. При этом его мать симпатизировала прежней девушке, а не новой невесте.

Женщина отправила бывшей возлюбленной сына облегающее красное платье на корсете с глубоким декольте и открытыми плечами. Таким образом она попыталась уговорить девушку прийти на свадебную церемонию.

На опубликованном фото девушка примеряет наряд с черными театральными перчатками. Однако, по ее словам, от приглашения и от платья она вежливо отказалась.

